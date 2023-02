Konsumsi Minuman Herbal Jahe Merah Saat Cuaca Ekstrem, Berikut Manfaatnya bagi Tubuh

PIKIRAN RAKYAT - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem. Menghadapi kondisi cuaca yang mulai tidak menentu kita harus tetap menjaga kesehatan agar badan tetap sehat.

Tak hanya berolahraga dan tidur yang cukup, untuk menjaga stamina agar tetap sehat, mengonsumi minuman herbal dapat menjadi salah satu pilihan.

Jahe merah diklaim lebih berkhasiat dibandingkan dengan jahe biasa. Menurut jurnal US National Library of Medicine National Institutes of Health mengenai khasiat jahe, tanaman tersebut bisa mengobati penyakit gangguan degenatif seperti rematik dan radang sendi. Selain itu, meredakan nyeri, menurunkan kolestrol hingga memperkuat imun tubuh.

Zat yang baik dari jahe merah yakni minyak atsiri atau esensial dan beberapa senyawa bioaktif seperti gingerol, paradols, dan shogaols.

Selain menjaga stamina tubuh agar tetap sehat, berikut manfaat lain dari jahe merah sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari berbagai sumber.

1. Meredekan Rasa Nyeri dan Sakit Otot

Efek jahe merah dapat membantu meringankan rasa nyeri atau anti radang. Ini bisa menyamakan kandungan dari paracetamol. Biasanya, dapat dikonsumsi sebanyak 2 gelas rebusan air jahe dalam sehari.

Penelitian lainnya juga mengatakan bahwa jahe merah berfungsi sebagai anti peradangan pada penyakit kronis.

Adanya zat aktif seperti gingerdione, gingerol, dan zingeron mampu menurunkan kadar leukotrien, sebagai zat pemicu peradangan.