Ma'ruf Amin Bicara Soal Childfree: Kalau Tak Punya Anak, Siapa yang Melanjutkan Dunia?

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi fenomena childfree yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Perbincangan soal childfree kembali ramai dibicarakan warganet, setelah influencer media sosial, Gita Savitri, mengomentari sebuah unggahan di Instagram.

Dalam komentarnya, Gita Savitri mengatakan bahwa childfree bikin awet muda. "Not having kids is indeed natural anti aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for botox. (Tidak punya anak adalah antipenuaan alami. Kamu bisa tidur selama delapan jam tanpa stres mendengar anak berteriak. Dan ketika kamu punya kerutan, kamu punya uang untuk membayar botox," ujar Gita Savitri.

Menurut Ma'ruf Amin, childfree bertentangan dengan syariat Islam tentang pernikahan. Pernikahan dalam syariat agama bertujuan untuk mendapatkan keturunan.

"Pernikahan itu, kan, memang dimaksudkan untuk mengembangbiakkan manusia melalui perkawinan," ujar Maruf Amin dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada 10 Februari 2023.

Ma'ruf Amin prihatin saat seseorang memilih berumah tangga tanpa anak. Menurutnya, semua umat manusia bisa berperan memajukan bangsa dengan menciptakan generasi penerus mereka.

"Nah, kalau nanti dia tidak punya anak, lantas dunia ini siapa yang melanjutkan?" ujarnya.

Bagi Ma'ruf Amin, menunda punya anak lebih baik dibandingkan hidup tanpa anak. "Kalau menunda, mungkin, walau menunda satu tahun, dua tahun, itu tidak ada masalah. Namanya (itu) mengatur perkawinannya supaya tidak langsung punya anak," ujarnya menjelaskan.

"Dia menunda dua tahun, nanti siap-siap begitu kemudian (baru punya anak), itu tidak masalah," ujarnya lagi.