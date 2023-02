12 Alasan Orang Memilih Childfree, Idealisme yang Juga Dianut Gitasav

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan ramai dibicarakan di media sosial kontroversi terkait pilihan hidup untuk tidak mempunyai anak atau yang dikenal dengan istilah childfree. Isu tersebut mulai disorot usai seorang influencer, Gitasav menyuarakan pendapatnya terkait falsafah tersebut.

Gita dalam akun Instagramnya sempat menjawab komentar netizen yang memuji kecantikannya sebagai seorang istri yang telah 'berkepala tiga'. Sebagai balasan, penulis yang kini menetap di Jerman itu menyebut salah satu faktornya awet muda karena tidak memiliki anak.

"Aku yang umur 24 kalah sama Ka Git padahal udah 30. Awet muda banget si," kata seorang netizen di akun Instagram @gitasav.

Hematnya, tidak memiliki anak merupakan antipenuaan alami karena dapat menjauhkan seseorang dari rasa stres. Selain itu, Gita meyakini childfree akan membuat kondisi perekonomian seseorang lebih lapang.

"Not having kids is indeed natural anti aging. You can sleep for 8 hours every day, no stress hearing kids screaming. And when you finally got wrinkles, you have the money to pay for botox. (Tidak punya anak adalah menang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama delapan jam tanpa stres mendengar anak berteriak. Dan kapan kamu akhirnya mendapatkan kerutan di wajah, kamu memiliki uang untuk membayar botox," ujar Gitasav.

Atas pernyataan tersebut, netizen melayangkan berbagai spekulasi. Beberapa di antara mereka beranggapan bila Gitasav memiliki trauma masa kecil, sementara yang lainnya menyebut YouTuber itu 'Ibuphobia'.

Lantas apa yang sebenarnya membuat seseorang menjadi childfree? Berikut penjelasan ahli soal alasan yang membuat seseorang tidak menginginkan kehadiran anak di tengah keluarganya.

1. Tidak Adanya Dorongan untuk Jadi Orangtua