Kapan saat yang Tepat Mengonsumsi Protein Shake?

Tapi ada sedikit bukti untuk mendukung perlunya konsumsi protein setelah berolahraga. Penelitian dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition‌ tahun 2013 menunjukkan efek mengonsumsi protein segera setelah latihan tidak konsisten.

"Minum shake tidak membuat perbedaan besar dalam hal penurunan berat badan atau penambahan otot," ujar Maddie Pasquariello, RD.

Editor: Tita Salsabila