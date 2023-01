Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023 dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Status di Medsos

PIKIRAN RAKYAT – Etnis Tionghoa saat ini tengah merayakan Tahun Baru Imlek 2023 pada Minggu, 22 Januari 2023. Tentunya perayaan Imlek di beberapa daerah sudah semakin ramai mengingat situasi Covid-19 yang sudah mulai terkendali.

Beberapa daerah yang ramai saat perayaan Imlek adalah Solo dan Semarang. Dua kota ini terdapat lingkungan dengan etnis Tionghoa yang cukup besar. Tak heran jika dua kota di Jawa Tengah tersebut selalu ramai saat perayaan Imlek.

Pernak-pernik lampion yang menyala merah tidaklah asing di mata masyarakat. Saat malam tahun baru Imlek, warga berkumpul sambal menyalakan kembang api untuk merasakan pergantian tahun dalam penanggalan China itu.

Bagi Anda yang tidak bisa merayakannya dalam keramaian, tak perlu khawatir lantaran bisa merayakannya dengan berbagai cara. Anda bisa saling berbagi ucapan selamat atau foto kepada keluarga dan orang-orang terdekat Anda.

Baca Juga: 15 Link Twibbon Selamat Tahun Baru Imlek 2023, Desain Kekinian dan Bisa Dibagikan di Media Sosial

Ucapan selamat dalam Bahasa Inggris bahkan bisa Anda jadikan sebagai status di media sosial pribadi Anda. Hal tersebut tentunya akan menambah semarak perayaan tahun baru Imlek. Berikut ini kumpulan ucapan selamat tahun baru Imlek, seperti dirangkum Pikiran-Rakyat.com dari Good Housekeeping.

- Wishing you peace, happiness and luck in the new year.

- I hope you are healthy and happy this new year.

- Wishing you peace, happiness and luck in the new year.