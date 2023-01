Mengapa Wanita Sulit Membaca Peta? Berikut Penjelasan Ahli Soal Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT – Bukan rahasia umum lagi bahwa kebanyakan wanita di dunia kurang memiliki kemampuan untuk membaca maps atau peta. Sebuah studi menyebutkan perbedaan kemampuan pria dan wanita dalam membaca peta berkaitan dengan rotasi mental, yang merupakan kemampuan untuk memvisualisasikan objek secara mental dari perspektif yang berbeda.

Menurut ahli dalam perbedaan gender dan kemampuan spasial dari Flinders University, Dr Michael Tlauka, pria cenderung memiliki kemampuan rotasi mental yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wanita.

"Ini sama sekali bukan mitos-membaca peta dan keterampilan spasial secara umum, Anda akan menemukan bahwa pria mengungguli wanita,” kata Tlauka, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Sydney Morning Herald.

Bukti anekdotal menunjukkan bahwa wanita akan berupaya membalikan peta mereka agar dapat membacanya, yakni dengan menyelaraskan lingkungan dan arah yang dituju.

Para ilmuwan dari University of California melaporkan temuan mereka dalam Proceedings of the National Academy of Sciences, wanita memiliki kepekaan dengan objek di sekitar mereka dibandingkan pria, sementara pria tetap mengungguli perihal navigasi.

Bahkan Tlauka mengatakan bahwa perbedaan kemampuan membaca peta juga bisa dimulai sejak masih berada dalam kandungan.

"Bisa juga perbedaan hormon prenatal seperti adanya testosteron atau estrogen di dalam rahim, yang dapat mempengaruhi bagaimana otak Anda berkembang... apakah Anda mendapatkan otak pria atau otak wanita,” tuturnya.

Sementara itu, studi lain mengungkapkan bahwa pria cenderung menyelesaikan tugas navigasi dengan menggunakan strategi berbasis orientasi yang melibatkan konsep jarak dan arah mata angin.