Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023, Cocok Dibagikan untuk Teman hingga Keluarga

PIKIRAN RAKYAT – Perayaan Tahun Baru Imlek 2023 akan jatuh pada Minggu, 22 Januari 2023 mendatang. Etnis Tionghoa atau pun yang merayakannya bisa saling mengirim ucapan selamat, hadiah, atau hanya sekadar membagikan Twibbon di sosial media sudah membuat momen tersebut semarak.

Di Tahun Baru Imlek yang bertepatan dengan tahun Kelinci Air ini, tentunya banyak yang berharap keberuntungan akan datang. Maka mengucapkan kalimat yang bermakna dan diselipkan doa adalah hal yang lumrah untuk dilakukan.

Melansir laman China Highlights, orang Tionghoa yang saling menyapa dengan ucapan dengan frasa keberuntungan untuk saling mendoakan kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan saat mereka bertemu selama periode Tahun Baru Imlek 2023.

Ada berbagai jenis ucapan yang bisa disamapikan kepada sahabat hingga keluarga saat Imlek. Namun tak afdol rasanya jika tidak mengucapkan selamat dalam Bahasa Tionghoa. Berikut ini adalah kumpulan ucapan selamat dari Bahasa Tionghoa hingga Bahasa Inggris.

Ucapan paling populer

Xīnnián hǎo yang berarti sapaan untuk orang Tionghoa saat bertemu di hari Imlek. Sedangkan dalam Bahasa Kanton bisa dibaca san nin hou. Ucapan kedua adalah Xīnnián kuàilè, dengan Bahasa Kanton seperti ini ‘sun nin fai lok’.

Tak ketinggalan tentunya dengan ucapan gōng xǐ fā cái atau dalam Bahasa Kanton menjadi gong hay fat choy. Ketiga bahasa ini bisa Anda gunakan saat bertemu sanak dan saudara.

Ucapan dengan Bahasa Inggris

Bagi Anda yang lebih nyaman untuk mengirim pesan dengan Bahasa Inggris, maka terdapat beberapa rekomendasi untuk bisa digunakan. Tentunya penggunaan Bahasa Inggris lebih mudah bagi masyatarakat Internasional.

Happy year of the Rabbit!

Wishing you lots of luck this Rabbit year!