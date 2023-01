3 Sayuran yang Kaya akan Protein, Ada Brokoli hingga Selada Air

PIKIRAN RAKYAT - Protein dikenal sebagai salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang banyak. Zat gizi makro lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh adalah lemak dan karbohidrat.



Mengkonsumsi makanan yang mengandung protein memiliki banyak manfaat dan baik untuk tubuh. Banyak orang mengetahui sayuran kaya akan serat dan vitamin. Namun ada juga sayuran yang kaya akan protein.



Bahkan beberapa sayuran ternyata memiliki protein yang tinggi dan baik untuk kesehatan. Berikut beberapa sayuran yang memiliki protein tinggi:

1. Selada Air



Selada air merupakan tanaman silangan yang tumbuh di air. Sayuran ini sangat tinggi akan protein. Dalam 100 gram selada air mengandung 2,3gram protein dan 11 kalori.



Selada air juga mengandung vitamin K, vitamin C, antioksidan kuat, vitamin B, kalsium, potasium, dan vitamin A. Selain itu, selada air memberikan perlindungan antioksidan dan mengandung senyawa fenolik yang dapat membantu mencegah kanker.



Hindari merebus selada air dalam air, karena ini akan menurunkan kandungan antioksidannya. Sebagai gantinya, makanlah selada air mentah dalam salad, masukkan ke dalam sandwich, atau campurkan ke dalam smoothie.



2. Bayam



Bayam merupakan sayuran hijau yang padat nutrisi. Dalam 100gram bayam mengandung 2,protein dan 23 kalori. Protein dalam bayam mengandung semua asam amino esensial.



Tak hanya protein, bayam juga mengandung vitamin K, folat, vitamin A, dan vitamin C; sumber magnesium dan potasium yang baik; dan sumber kalsium yang layak. Bayam mengandung senyawa tumbuhan yang bisa meningkat pertahanan antioksidan dan mengurangi peradangan.



Dalam sebuah penelitian, 10 atlet yang mengkonsumsi suplemen bayam selama 14 hari menunjukan berkurangnya stres oksidatif dan berkurangnya kerusakan otot setelah berlari maraton dibandingkan mereka yang tidak mengkonsumsi suplemen bayam.



3. Brokoli



Brokoli merupakan sayuran hijau yang dapat mengurangi risiko kanker karena kaya akan glukosinolat. Dalam 100gram brokoli, mengandung 2,8gram protein dan 34 kalori. Brokoli juga menyediakan senyawa tanaman dan flavonoid dalam jumlah tinggi, seperti kaempferol. Ini mungkin memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan antikanker.



Tak hanya itu, brokoli juga kaya akan vitamin C, vitamin K, sumber folat yang baik, kalsium, kalium, dan sumber fosfor. Selain itu, brokoli dapat membantu meningkatkan kesehatan hati dengan merangsang detoksifikasi dan produksi senyawa antioksidan di hati.***