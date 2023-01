Tahun Kelinci Air 2023, Nikmati Sajian Khas Negeri Tirai Bambu di The Trans Luxury Hotel

PIKIRAN RAKYAT - Tahun baru Imlek selalu menjadi perayaan istimewa bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk menyambut tahun dengan shio kelinci air pada Imlek 2574 ini, The Trans Luxury Hotel mempersembahkan “Extravagant Lunar New Year at The Restaurant” yang akan digelar pada hari Jumat dan Sabtu, 20 dan 21 Januari 2023.

Para tamu akan dimanjakan dengan beragam sajian makanan khas Negeri Tirai Bambu kreasi dari Executive Chinese Chef “Chan Wah”.

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di industri kuliner dan 8 tahun di hotel bintang lima internasional di seluruh dunia seperti Makau, Singapura, Jakarta, Malaysia, Australia dan Kanada, Chef Chan Wah memiliki gaya memasak yang sangat spesifik dengan menggunakan bahan makanan terbaik dan khas warisan budaya Tiongkok.

Pada Tahun Baru Imlek 2574, Chef Chan Wah telah menyiapkan berbagai kreasi masakan otentik luar biasa yang bisa memanjakan lidah para tamu. Dimulai dari Yusheng Sashimi Salad, Braised Abalone with Sea Cucumber, Black Mushrooms and Broccoli, Beijing Style Roasted Duck, Baked Tiger King Prawn with Egg Yolk Sauce, Mini Buddha Jumps Over the Wall dan masih banyak hidangan istimewa lainnya untuk dinikmati bersama orang tersayang sembari menyambut tahun macan air yang diharapkan penuh dengan keberkahan.

dok. Pikiran-rakyat.com

“Extravagant Lunar New Year at The Restaurant” akan digelar pada hari Jumat dan Sabtu, 20 dan 21 Januari 2023 mulai pukul 6 sore. Dengan Rp. Rp. 468.000++ untuk dewasa dan Rp. 248.000++ untuk anak di bawah 12 tahun di Hari Jumat dan Rp. 498.000++ untuk dewasa dan Rp. 268.000++ untuk anak di bawah 12 tahun di hari Sabtu, Anda dan keluarga dapat menikmati sajian all-you-can-eat fully served terbaik yang telah disiapkan oleh Executive Chinese Chef Chan Wah dan tim Culinary dari The Restaurant.

Terdapat pula beragam menu internasional dan andalan dari The Restaurant seperti Slow Roasted Beef Rib-Eye with Five-Spices, Pasta Station, Sushi and Sashimi, Baskin Robbins Ice Cream dan masih banyak lagi.

Selain beragam sajian luar biasa, akan dihadirkan pula berbagai penampilan khas Lunar New Year seperti barongsai, guzheng juga fortune teller di The Trans Luxury Hotel Bandung. Terdapat pula kesempatan istimewa untuk mendapatkan lucky angpao dimana para tamu berkesempatan memenangkan voucher menginap di kamar Premier, voucher breakfast, voucher all-you-can-eat buffet di The Restaurant dan berbagai hadiah menarik lainnya.