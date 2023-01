11 Makanan yang Bermanfaat untuk Sistem Kekebalan Tubuh, Salah Satunya Sup Ayam

PIKIRAN RAKYAT - Sistem kekebalan tubuh sangat diperlukan karena melindungi tubuh Anda dari virus, infeksi, dan penyakit. Agar jaringan kompleks ini berfungsi sepanjang waktu, sel-sel Anda perlu diberi makan dengan makanan penambah kekebalan.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan pada akhir 2021 menunjukkan bahwa di atas semua faktor gaya hidup lainnya, nutrisi memainkan peran paling penting dalam mempertahankan fungsi kekebalan yang baik.

Sebuah studi menemukan bahwa di antara pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit, 82,2 persen mengalami kekurangan vitamin D. Penelitian lain menunjukkan bahwa kekurangan nutrisi seperti vitamin C, vitamin B12, selenium, zat besi, dan omega-3 juga umum terjadi pada pasien Covid-19.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Healthy berikut 11 makanan yang bermanfaat untuk menjaga sistem kekebalan tubuh Anda agar tetap prima.

Baca Juga: Selain Bantu Atasi Pilek, Berikut Pentingnya Vitamin C untuk Jaga Kekebalan Tubuh

1. Bawang putih

Bawang putih telah digunakan selama berabad-abad untuk mendukung sistem kekebalan tubuh dan memberikan perlindungan terhadap berbagai kondisi kesehatan, termasuk penyakit jantung dan penyakit Alzheimer. Senyawa belerang yang terkandung dalam bawang putih paling kuat saat mentah, karena panas menonaktifkan enzim belerang.

2. Buah jeruk

Penelitian menunjukkan bahwa vitamin C dapat membantu Anda bangkit kembali lebih cepat dari flu/pilek dan mengalami gejala yang lebih ringan.

3. Paprika

Paprika mengandung lebih banyak vitamin C daripada buah jeruk (hampir dua kali lipat jumlah harian yang direkomendasikan, menurut US Food and Drug Administration). Paprika merah mengandung lebih banyak nutrisi daripada paprika hijau, kuning, dan oranye, meskipun semuanya dianggap sebagai pilihan yang baik untuk diet sehat.

Lain kali ketika Anda mengalami flu, pertimbangkan untuk menambahkan satu atau dua paprika ke dalam makanan Anda untuk memberi tubuh Anda dorongan ekstra.