Langkah Awal Memastikan Tubuh Mengalami Hipertensi, Patut Diketahui Agar Selalau Waspada

PIKIRAN RAKYAT – Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor pemicu penyakit berat yang dapat berujung pada kematian. Tak sedikit orang yang telat mengetahui bahwa mereka memiliki riwayat tekanan darah tinggi.

Oleh karena itu penting untuk selalu memantau tekanan darah, dan mendeteksi dini apakah Anda memiliki riwayat hipertensi atau tidak. Semakin cepat mengetahui kondisi tubuh, maka Anda bisa melakukan antisipasi apabila terjadi hal buruk dan mengontrolnya.

Banyak orang masih sering salah dalam membedakan hipertensi dan kelelahan setelah semalaman begadang. Tak heran penyakit ini sering diabaikan, hingga memicu pada masalah kesehatan yang serius.

Baru-baru ini kardiolog Rumah Sakit Dr. Sardjito General Hospital, dr. Arditya Damar K. M.Med (Clin Epi), Sp.JP membagikan tips untuk mengenali sejak dini soal hipertensi. Hal itu akan membantu Anda dalam mengontrol kondisi kesehatan.

Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya @damakusuma, pengenalan hipertensi sangat penting karena penyakit tersebut datang mendadak, bisa menyebabkan kematian, namun juga bisa diobati dalam waktu yang tepat.

“Kalau sempat tensi tinggi pas periksa...tingkatkan kewaspadaan, jangan2 bukan sekadar kecapaian. Pastikan dulu karena kalau km denial, It might hurt you in the future,” ujar sang dokter.

Adapun langkah pertama yang harus Anda lakukan jika mengetahui atau terekam tensi tinggi adalah dengan selalu sedia alat tekanan darah, dengan manset di lengan atas. Tujuannya agar hasil pengukuran bisa sangat presisi. Hasil tekanan darah akan berbeda jika Anda menggunakan alat tekanan darah dengan manset di pergelangan tangan.

Langkah selanjutnya ada bisa memeriksa tekanan darah sendiri dalam posisi duduk santai selama 3 sampai lima menit, dan dilakukan setelah bangun tidur. Jangan lakukan ini sambal posisi kaki bersila atau menahan kencing.