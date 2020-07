Gaya Berjalan Ternyata Bisa Ungkap Kondisi Kesehatan, Salah Satunya Sering Tersandung

PIKIRAN RAKYAT - Gaya berjalan dapat mencerminkan sejumlah pengaruh dan masalah fisik, fisiologis, neurologis, bahkan psikologis.

"Saya melihat masalah kesehatan terwujud tidak hanya dalam langkah pasien saya, tetapi di antara masyarakat umum ketika saya melihat orang berjalan di mal atau bandara," ungkap Dr. Schwartz, seorang terapis fisik di Pshycal Therapy to Go di New York.

Dengan begitu cara berjalan seseorang bisa ungkap kesehatan mereka, berikut penjelasannya yang dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui The Healthy.

1. Pincang

Menguntungkan satu kaki saat memikul berat dan dampak dari setiap langkah menunjukkan bahwa ada cedera sendi.

Hal ini bisa berasal dari masalah struktural seperti ketegangan otot, ligamen terkilir, robek meniskus, atau struktur sendi yang rusak, radang sendi, perbedaan panjang kaki, atau masalah kaki.

Dan itu bisa menjadi lebih buruk karena langkah tidak seimbang mempengaruhi bagian tubuh lain juga.