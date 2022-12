10 Ucapan Selamat Natal dalam Bahasa Inggris, Hidupkan Momen Hari Raya di Media Sosial

PIKIRAN RAKYAT - Cari ucapan selamat Natal dalam Bahasa Inggris? Cek selengkapnya di dalam artikel ini.

Tidak semua memiliki kesempatan untuk menghabiskan liburan dengan dikelilingi oleh orang tercinta.

Tak jarang kartu Natal dan ucapan selamat hari raya menjadi salah satu cara untuk memberi tahu orang lain bahwa kita memikirkan mereka.

Ucapan Natal dapat dikirim melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp.

Dengan mengirim ucapan Natal, momen Hari Raya terasa lebih hidup dan meriah.

Berikut beberapa contoh ucapan selamat Natal dalam Bahasa Inggris yang bisa dikirim ke orang terkasih.

1. I wish for happiness to surround you and yours this holiday season. May you feel love and joy like never before.

2. May the glow of Christmas candles brighten your day and your heart. Happy Holidays!