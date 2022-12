PIKIRAN RAKYAT - Ucapan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 dalam bahasa Inggris bisa dilihat dalam artikel ini.

Ucapan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 dalam bahasa Inggris bisa dibagikan kepada orang-orang terdekat.

Selain itu, ucapan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 dalam bahasa Inggris bisa dijadikan sebagai status media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, hingga WhatsApp.

Simak 12 ucapan Hari Natal dan Tahun Baru 2023 dalam bahasa Inggris lengkap dengan artinya.

1. Wishing you a Christmas that's merry and bright!

(Semoga Natal Anda meriah dan cerah!).

2. I hope your holiday season is full of peace, joy and happiness

(Semoga musim liburan Anda penuh kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan).