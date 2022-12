20 Ucapan Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, untuk Status Facebook, Twitter, WhatsApp hingga Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Sambut Hari Natal 2022 dengan berikan ucapan harmonis kepada orang tersayang.

Seperti diketahui Hari Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember setiap tahunnya.

Ucapan Hari Natal biasanya dibagikan bagi yang merayakan hari raya tersebut atau dibagikan di media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp hingga Instagram.

Berikut 20 ucapan Hari Natal 2022 dalam Bahasa Inggris, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Good Housekeeping.

1. Best wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity!

2. May all that is beautiful, meaningful and brings you joy be yours this holiday season and throughout the coming year!

3. Merry Christmas! Wishing you all the happiness your holiday can hold!

4. May your holidays sparkle with joy and laughter