20 Ucapan Selamat Hari Ibu 2022 dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim di WhatsApp

PIKIRAN RAKYAT - Setiap tanggal 22 Desember selalu diperingati sebagai Hari Ibu, oleh masyarakat Indonesia.

Dalam rangka peringatan Hari Ibu, Anda bisa memberikan ucapan manis untuk sang Ibunda tersayang.

Ucapan Hari Ibu memang sangat sederhana namun bisa menjadi penuh makna terlebih bagi anak yang jauh dari sang Ibu.

Berikut 20 ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Inggris untuk dikirim melalui WhatsApp:

Baca Juga: 15 Twibbon Hari Ibu 2022, Tunjukkan Cinta pada Mama, Bunda, atau Umi Lewat Media Sosial

1. It’s my time to tell you how fortunate and special I am to be blessed with a mother as caring, loving as you. Wish you a happy Mother’s Day, Mom!

2. Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and don’t know where I’d be without you. Have a great day today.

3. I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom

4. Your smile brightens each day and makes it better than the last. Happy Mother’s Day, Mom!