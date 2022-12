Wonderful Indonesia Co-Branding Awards 2022, Apresiasi untuk Mitra Resmi Kemenparekraf

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) melalui Deputi Bidang Pemasaran kembali menyelenggarakan ajang penghargaan untuk para mitra Co-Branding. Ini merupakan gelaran keempat, setelah sebelumnya sempat diselenggarakan pada tahun 2018, 2019, dan 2021

Saat ini sudah ada sekitar 75 brands yang tergabung dan menjalin komitmen untuk berkolaborasi yang dikukuhkan secara legal dengan dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tujuan dari program ini untuk melahirkan dan mempertahankan semangat dari para mitra untuk mengembangkan kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam balutan brand Wonderful Indonesia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparerkaf RI, Ni Made Ayu Marthini, saat memberikan laporan pelaksanaan kemitraan co-branding, Senin (14/12/2022), menjelaskan bahwa kerja sama co-branding yang dilakukan oleh Kemenparekraf dengan korporasi memiliki 3 tujuan utama, yaitu peningkatan brand equity Wonderful Indonesia sebagai identitas pariwisata Indonesia, memperluas penetrasi pasar dan jangkauan, serta adanya pemanfaatan sumber daya dari setiap pihak yang terlibat.

Made juga menyampaikan bahwa ajang penghargaan ini terbagi dalam beberapa kategori.

“Co-Branding Awards 2021 memiliki 4 kategori yaitu Best Exposure, Most Collaborative, Most Creative, dan Most Partisipative dengan masing-masing dibagi kembali dalam Gold, Silver, dan Bronze,” kata Made.

Turut hadir Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Dalam sambutannya Menteri Parekraf menyampaikan bahwa kemitraan co-branding ini merupakan manifestasi dari salah satu kata kunci yang sering didengungkan, yaitu kolaborasi. Selain itu, Wonderful Indonesia diharapkan mampu bersifat 360, yaitu dapat kita jumpai saat bangun di pagi hari sampai kembali akan terlelap tidur di malam hari dalam segala aktivitas kita sehari hari.

Sandiaga menambahkan bahwa Indonesia mengalami progres yang baik di kancah pariwisata, terutama dalam menghadapi pesaing-pesaing terdekatnya.