The Trans Luxury Hotel Gelar Tradisi Tree Lighting Ceremony, Semarak Festive Season 2022

PIKIRAN RAKYAT - The Trans Luxury Hotel siap menyemarakkan Natal dan periode liburan akhir tahun dengan mempersembahkan sebuah tradisi Tree Lighting Ceremony.

Tree Lighting Ceremony adalah simbol untuk menyambut periode Natal dan juga Tahun Baru di The Trans Luxury Hotel yang mana agenda ini secara rutin diadakan setiap tahunnya kala bulan Desember tiba.

Tradisi Tree Lighting Ceremony pertama kali digagas oleh presiden ke-30 Amerika Serikat (AS), John Calvin Coolidge Jr dan First Lady, Grace Coolidge. Tradisi ini melambangkan simbol kedamaian setelah perang saudara di AS berakhir dan kini telah menjadi hal rutin di AS untuk merayakan, sukacita, perdamaian, dan kebersamaan di musim Natal.

Pada proses Tree Lighting Ceremony tahun ini, The Trans Luxury merayakannya bersama putra putri dari Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Anugrah Kemakmuran Mitra Nusantara Rumah Kasih Karunia.

Kemudian, secara bersamaan menyalakan lampu di pohon Natal dengan tinggi sembilan meter bersama dengan Santa Claus dan tongkat ajaibnya. Serta diiringi suara merdu dan penampilan cantik dari kelompok paduan suara Unpad Choir.

"Melakukan The Tree Lightning Ceremony bareng-bareng, it's something very special to us. Untuk welcoming our festive season, welcoming holiday season, kita ingin meyakinkan bahwa, we alyways here for all of you guys," ujar GM The Trans Luxury Hotel Farid Ananta Patria, Jumat, 9 Desember 2022 malam.

Selain Tree Lightning Ceremony, The Trans Luxury Hotel juga mengadakan program festive yang dapat dinikmati bagi para pecinta kuliner di antaranya Magical Christmas di The 18th Restauran and Lounge, menu Natal secara all-you-can-eat di The Restauran di lantai 3, yang tersedia pada Sabtu, 24 Desember 2022.

Kemudian merayakan pergantian tahun dari lantai tertinggi The Trans Luxury Hotel dalam program Astonishing Resolution di The 18th Restaurant and Lounge serta makan malam menyambut tahun baru 2023.

Selain itu untuk memeriahkan pergantian tahun 2023, The Trans Luxury Hotel turut menghadirkan penyanyi Afgan dan Lyodra yang akan membawakan sederet hits andalan serta penampilan panggung yang memukau.