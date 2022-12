Ibu Hamil Boleh Minum Kopi atau Tidak? Simak Penjelasan Berikut

PIKIRAN RAKYAT - Mengonsumsi kopi, terutama pada pagi hari, punya banyak manfaat seperti mencegah stres dan depresi, menurunkan risiko penyakit alzheimer, menurunkan berat badan, dan menurunkan risiko diabetes tipe 2.

Namun, apakah ibu hamil boleh mengonsumsi kopi atau minuman berkafeina lainnya? Kafeina tidak hanya terdapat di dalam kopi, melainkan juga dalam teh dan cokelat.

Ibu hamil boleh mengonsumsi minuman berkafeina selama kadarnya tidak berlebihan. Dikutip Pikiran-rakyat.com dari The National Institute of Health USA (1993), kadar kafeina yang aman dikonsumsi ibu hamil adalah 150-250 mg per hari atau 1 hingga 2 cangkir kopi per hari.

Sementara itu, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) menyarankan agar ibu hamil membatasi konsumsi kafeina di bawah 200 mg per hari.

Ibu hamil juga harus memperhatikan usia kandungan dalam mengonsumsi kafeina. Semakin tua usia kandungan, porsi kafeina harus semakin dikurangi.

Pada trimester pertama, ibu hamil dapat mengonsumsi 150-200 mg kafeina per hari. Riset yang dilakukan University of Pelotas menunjukkan, konsumsi kafeina selama trimester pertama tidak memengaruhi tidur bayi.

Namun, setelah memasuki trimester kedua atau memasuki bulan keempat hingga bulan keenam, tubuh ibu hamil memerlukan waktu dua kali lebih lama untuk membersihkan tubuh dari kafeina. Sehingga, kemampuan mencerna ibu hamil pada usia kandungan ini mulai menurun.

Pada trimester ketiga, ibu hamil memerlukan waktu lebih lama lagi untuk mencerna kandungan kafeina yang masuk. Ibu hamil membutuhkan waktu sekitar tiga kali lebih lama sehingga membuat ibu hamil kurang nyaman dalam mengkonsumsi kopi pada trimester ketiga.