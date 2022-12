Celine Dion Menderita Stiff Person Syndrome, Simak Gejala dan Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Celine Dion terpaksa menunda seluruh jadwal manggungnya selama setahun terakhir karena penyakit yang dideritanya.

Celine Dion dikabarkan menderita stiff person syndrome, yakni penyakit kelainan syaraf yang langka.

Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikurangi gejalanya.

Dampak dari penyakit uini, Celine Dion mengaku tidak dapat bernyanyi lagi.

Bukan hanya kesulitan bernyanyi, tetapi pelantun My Heart Will Go On itu juga kesulitan berjalan.

"Kejang ini memengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari saya, terkadang menyebabkan kesulitan saat berjalan dan tidak memungkinkan saya menggunakan pita suara untuk bernyanyi seperti biasanya," katanya dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Kamis 8 Desember 2022.

Lalu apa gejalanya:

Stiff person syndrome bisanya berkembang antara usia 30-60 tahun.