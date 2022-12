Kenalan dengan YOU Simplicity Series, Rangkaian Makeup Under Rp 100 dari YOU Beauty

PIKIRAN RAKYAT - YOU Beauty merupakan salah satu brand makeup terkemuka di Indonesia. Brand ini pertama kali meluncurkan produknya pada 16 November 2018. Mengusung slogan “Long-lasting Beauty”, YOU menghadirkan produk dengan harga yang terjangkau.

Walaupun demikian, inovasi produk YOU dapat menciptakan kecantikan alami yang dikombinasikan antara sains dan teknologi. Salah satu rangkaian terbaik YOU Beauty adalah YOU Simplicity Series. Produk-produk Simplicity Series dijual dengan harga under Rp100 ribu per item. Rangkaian produk ini terdiri atas produk Complexion, Lips, dan Eyes. Berikut di antaranya:

Apa Saja Produk-produk di The Simplicity Series?

1. Simplicity Flawless Skin Compact Powder

Simplicity Flawless Skin Compact Powder adalah bedak padat yang berfungsi untuk menyempurnakan tampilan wajah. Dengan menggunakan bedak ini, wajah akan bebas kilap sepanjang hari. Wajah pun terlihat lebih cerah dan halus.

Formulanya pun sangat ringan sehingga nyaman saat digunakan. Dengan kandungan yang terdapat di dalamnya, yaitu Ekstrak Witch Hazel, Natural Mica, 4D Hyaluronic Acid, dan Ekstrak Peach Blossom, ketidaksempurnaan pada wajah dapat disamarkan secara optimal.

Harga produk ini adalah Rp54.000 per item. Tersedia shade Nude Beige untuk tampilan light dan shade Neutral Sand untuk tampilan netral. Anda dapat memilih shade yang sesuai dengan warna kulit.

2. YOU Simplicity Matte Loose Powder

Selain compact powder, Anda juga bisa menggunakan loose powder untuk menyempurnakan riasan. YOU Simplicity Matte Loose Powder dengan kandungan Ekstrak Witch Hazel & Natural Mica berguna untuk menciptakan hasil akhir matte natural dan tahan lama. Selain itu, kandungan ini juga mengontrol minyak berlebih pada wajah.