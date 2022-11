Sambut Tahun Baru 2023 di Bandung, The Trans Luxury Hotel Hadirkan Afgan dan Lyodra

PIKIRAN RAKYAT - Setelah 2 tahun tanpa penyelenggaraan acara tahun baru karena pandemi Covid-19, tahun ini The Trans Luxury Hotel kembali mempersembahkan acara dalam menyambut malam pergantian tahun yang tentunya tetap menerapkan berbagai protokol kesehatan yang berlaku.

Kali ini, The Trans Luxury Hotel menghadirkan penyanyi-penyanyi kenamaan tanah air yaitu Afgan dan Lyodra untuk memeriahkan pergantian tahun 2023.

Siapa tak kenal dengan Afgan, penyanyi papan atas Indonesia dengan berbagai hits andalan juga penampilan panggung yang memukau. Sederet hits seperti Panah Asmara, Bawalah Cintaku, Wajahmu Mengalihkan Duniaku, Jodoh Pasti Bertemu ataupun Bukan Cinta Biasa tentunya akan menghangatkan momen pergantian tahun.

Saat-saat menyambut tahun baru 2023 juga akan dimeriahkan dengan penampilan dari salah satu penyanyi wanita Indonesia jebolan Indonesian Idol season 10 Lyodra, yang tidak hanya berparas cantik, tapi juga dikenal mampu menyanyikan lagu-lagu dengan nada tinggi.

Anggia Elgana selaku Director of Marketing and Communication The Trans Luxury Hotel mengatakan kehadiran Lyodra di Bandung untuk memperluas market generasi Z dalam program menyambut tahun baru 2023.

"Kita mengundang Lyodra yang masih gen Z. Jadi kita juga pengen memperluas market dari program Tahun Baru ini," ujar Anggia kepada wartawan, Selasa, 29 November 2022.

Afgan dan Lyodra akan mengisi acara malam pergantian tahun pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 di Trans Convention Centre – Bandung, tentunya ini menjadi penampilan yang dinanti-nanti banyak pecinta musik tanah air untuk menghabiskan malam tahun baru bersama orang terdekat.

Gelaran malam pergantian tahun ini dapat dinikmati dengan penawaran spesial untuk tiket seharga Rp.675.000 untuk kelas Festival, Rp.900.000 untuk kelas Gold, Rp. 1.575.000 untuk kelas Platinum dan Rp.2.250.000 untuk kelas Diamond. Tersedia pula paket kamar dengan penawaran khusus mulai dari Rp.6.970.000net termasuk menginap 1 malam, sarapan, juga 2 tiket untuk menghadiri malam pergantian tahun dengan Afgan dan Lyodra. Harga-harga di atas ditawarkan khusus untuk pembayaran menggunakan Allo Prime dari Allo Bank.