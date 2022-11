Benarkah Asupan Kafein Saat Hamil Memengaruhi Tinggi Badan Anak? Simak Penjelasan para Peneliti

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah studi yang terbit di jurnal JAMA Network Open menemukan bahwa anak-anak yang terpapar oleh kafein saat berada dalam kandungan cenderung lebih pendek dari teman sebayanya yang tidak terpapar.

Oleh karena itu, kafein menjadi salah satu kelompok makanan yang tidak boleh dikonsumsi selama masa kehamilan.

Meskipun dalam jumlah sedikit, kafein tetap dilarang untuk ibu hamil. Hal itu dikaitkan dengan tingkat kelahiran yang lebih rendah bagi pengonsumsi kafein.

Untuk mengetahui kemungkinan dari dampak konsumsi kafein pada pertumbuhan anak, para peneliti telah melakukan analisis terhadap dua studi sebelumnya yang telah melibatkan 2.400 wanita hamil.

Dalam studi itu, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang lahir dari wanita pengonsumsi kafein dan paraxanthine (pemecah kafein) memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak yang tidak terpapar kafein saat dalam kandungan.

Kesenjangan tinggi badan antara anak yang terpapar dan tidak terpapar kafein itu akan meningkat ketika menginjak umur empat tahun hingga delapan tahun.

Para peneliti bahkan mengamati hubungan kafein dengan tinggi badan anak pada ibu yang mengonsumsi kafein 200 miligram per hari atau dalam jumlah sedikit.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Medical Daily, The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) menyampaikan kalau mengonsumsi kurang dari 200 miligram kafein setara dengan jumlah kafein pada secangkir kopi 12 ons.