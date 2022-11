Rasakan Sensasi Makanan Melayu di InterContinental Bandung Dago Pakar

PIKIRAN RAKYAT - Makanan khas melayu dari negara tetangga Malaysia dapat Anda nikmati di Damai Restaurant, InterContinental Bandung Dago Pakar mulai tanggal 17 – 19 November 2022 pukul 18.00- 22.00 WIB.

Makanan melayu ini dapat Anda nikmati melalui rangkaian acara The Rich Flavors of South East Asia, para tamu dapat menikmati berbagai hidangan khas Negeri Jiran.

Diadakan di Damai Restaurant, para tamu dapat menyantap berbagai macam makanan yang telah tersedia sambil ditemani dengan pemandangan malam Kota Bandung yang begitu indah serta alunan musik yang merdu dari live music.

The Rich Flavors of South East Asia - Malay Cuisine menghadirkan Chef Muhamad Abdul Syukur, Chef de Partie dari InterContinental Kuala Lumpur, sebagai guest chef pada acara kali ini.

Berbagai hidangan khas Malaysia yang tersedia di Damai Restaurant, InterContinental Bandung Dago Pakar mulai tanggal 17 – 19 November 2022 pukul 18.00- 22.00 WIB. Silvia Larasati/PR

Membawa perpaduan rasa yang kaya melalui menu masakan melayu spesialnya, para tamu akan dibawa ke pengalaman makan malam eksklusif dengan cita rasa yang lezat dan autentik.

Berbagai sajian makanan khas Malaysia seperti Nasi Kerabu Ayam Percik Kelantan, Pari Kari Asam Pedas Kuala, Kambing Kuzi, Laksa Serawak, dan hidangan-hidangan khas Malaysia lainnya dapat dinikmati oleh para tamu. Tidak hanya sebatas itu, para tamu juga dapat menikmati berbagai hidangan prasmanan lainnya untuk lebih menyempurnakan pengalaman kuliner para tamu.

Berbagai hidangan pembuka seperti Rojak Mamak (Pasembur), Fish Ball and Crispy Wonton Cracers In Peanut Sauce, Roasted Beef and Grill Vegetable Salad hingga hidangan utama seperti Nasi Lemak, Malay Hokkien Mee, Ikan Bilis Kacang Balado juga turut tersedia untuk dinikmati.