Tren Liburan Long Stay Meningkat, Wisatawan Kini Banyak Menginap di Villa dan Apartemen

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 ternyata telah membuat kebiasaan bagi orang-orang yang ingin liburan. Tren ini muncul setelah ramainya kantor atau pemerintah menerapkan serta memperpolehkan karyawan bekerja work from home (WFH) atau work from anywhere (WFA).

Antusiasme masyarakat Indonesia untuk liburan ternyata meningkat setelah melonggarnya kasus Covid-19. Namun, ada kebiasan baru bagi para traveller yakni liburan dengan waktu yang lebih lama atau long stay.

Tren long stay ini muncul dari data tiket.com, di mana customer cenderung menginap dan liburan dengan waktu yang lebih lama dengan waktu rata-rata selama 7 hari.

Public Relations Sr. Manager tiket.com, Sandra Darmosumarto, mengatakan saat ini kustomer di platformnya cenderung lebih memilih villa atau apartemen untuk liburan.

"Kustomer kita saat ini lebih banyak mencari yang long stay. Pandemi ini ada kebiasaan baru rata-rata mereka menginap hingga 7 hari," ujar Sandra saat ditemui Pikiran-rakyat.com di Halo Jae, Bandung.

Sandra juga menyebutkan, customernya juga kini lebih mencari penginapan seperti villa yang bisa mengajak keluarga. Hal ini kata dia, villa terasa lebih private dan lebih nyaman.

Oleh karena itu, Sandra menambahkan tiket.com meluncurkan layanan Tiket Villa & Apartemen di platformnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menurutnya, layanan ini diluncurkan karena banyak kustomer kini memilih liburan yang lebih dekat namun dengan kondisi private.

"Produk ini menghadirkan opsi akomodasi selain hotel untuk pengalaman private stay yang maksimal, seperti vila, apartemen, penginapan unik, glamping yang dapat membuat liburan semakin nyaman selayaknya home away from home," kata Sandra