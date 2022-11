7 Manfaat Buah Melon bagi Kesehatan Tubuh, Bonus Tips Olahan Melon Ala Bule

PIKIRAN RAKYAT – Melon merupakan buah yang masuk dalam labu-labuan dan family Cucurbitaceae. Tanaman melon diyakini berasal dari Lembah Panas Persia, yang merupakan daerah Mediterania di perbatasan Asia Barat dengan Eropa dan Afrika. Saat ini tanaman melon telah menyebar luas ke Eropa dan Timur Tengah. Negara penghasil melon terbesar saat ini jatuh kepada Tiongkok, disusul Turki, Iran dan Mesir.

Buah semusim ini mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi tubuh. Dikutip dari laman Verywellfit.com, dalam 177 gram melon mengandung 60 kalori, 14,4 gr karbohidrat, 1,5 gr protein, 0,3 gr lemak, 28 gr sodium, 1,6 gr serat dan 14 gr gula. Kemudian sejumlah vitamin turut terkandung dalam buah melon, diantaranya Vitamin C sebanyak 65 mg, Vitamin A 299 mcg, Vitamin K 4,4 mcg, Kalium sebanyak 472 mg, Magnesium 21,2 mg, Folat 37,2 mcg dan Beta Karoten sebanyak 3575 mcg.

Dilansir dari laman Medicalnewstoday.com, mengonsumsi buah melon akan memberikan manfaat bagi tubuh, seperti:

1. Menjaga kekebalan tubuh

Beta karoten yang ada dalam melon akan diserap tubuh menjadi Vitamin A. Vitamin A membantu tubuh dalam menjaga imun agar terhindar dari penyakit dan tetap sehat.

2. Menjaga Kesehatan mata

Antioksidan dalam buah melon terdiri dari lutein dan zeaxanthin, yang berperan dalam memproteksi cahaya biru dari ponsel atau gadget lainnya agar tidak merusak mata. Selain itu, peran antioksidan juga sebagai pencegah kerusakan mata akibat degenerasi makula akibat usia.

3. Mengobati asma

Sejumlah kandungan dalam melon seperti beta karoten dan vitamin c dapat membantu mengurangi resiko penyakit asma. Beta karoten akan diolah tubuh menjadi vitamin A, yang berfungsi untuk mencegah penyakit asma berkembang. Para ahli menyarankan mengonsumsi asupan beta karoten sebesar 18.000 mc setiap harinya untuk pria berusia 14 tahun keatas. Sedangkan untuk wanita 14 tahun keatas disarankan mengonsumsi 14.000 mc asupan beta karoten. Sedangkan vitamin c ampuh untuk mengobati asma. Beberapa ahli menyarankan suplemen vitamin c untuk mengobati asma.