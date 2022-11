Ketahui Ragam Manfaat Buah Anggur untuk Kesehatan, Termasuk bagi yang Ingin Diet

PIKIRAN RAKYAT – Buah anggur termasuk botanical berry dari genus Vitis dan keluarga Vitaceae. Buah yang memiliki rasa asam dan manis ini telah dibudidayakan sejak 8.000 tahun yang lalu.

Budidaya anggur pada zaman itu dipicu karena tingginya permintaan minuman beralkohol, yakni jus anggur yang difermentasi. Dikutip dari laman Every day health, manusia telah mengenal buah anggur sejak 65 juta tahun yang lalu.

Hal ini terbukti dengan ditemukannya fosil tanaman anggur, dari daun, batang hingga bijinya. Fosil ini ditemukan di belahan bumi utara. Diperkirakan berasal dari zaman Paleogen hingga Neogen, yang berkisar antara 2,6 juta hingga 65 juta tahun lalu.

Olahan yang populer dari buah anggur adalah kismis, yang didapat dari mengeringkan buah anggur. Kismis memasuki Eropa pada abad ke-11 masehi, ketika tentara salib kembali setelah perang di Mediterania.

Selain itu, minuman beralkohol wine juga merupakan olahan buah anggur yang populer. Meskipun begitu, wine tidak hanya diperoleh dari buah anggur saja, namun juga buah-buahan lainnya. Saat ini tercatat budidaya anggur di seluruh dunia menghasilkan 72 ton anggur. Serta setiap tahunnya wine atau minuman anggur diproduksi sebanyak 7,2 triliun galon di seluruh dunia.

Kehadiran buah anggur telah dinikmati manusia sejak dulu kala. Begitu pula kandungan nutrisi dalam anggur yang masih dapat dinikmati hingga saat ini. Dilansir dari laman Very Well Fit, setiap 92 gr buah anggur, diperkirakan mengandung Vitamin A sebanyak 5 mcg, Vitamin K 13 mcg, Vitamin C sebanyak 4 mg, 1 gr serat fiber, dan 15 gr gula. Selain itu terdapat protein dengan kadar 1 gr, karbohidrat 16 gr, 0,3 gr lemak, sodium 2 mg serta memiliki 62 kalori.

Dilansir dari laman Cleveland Clinic, layaknya buah-buahan lain, anggur juga memiliki segudang manfaat bagi Kesehatan tubuh, seperti:

Meningkatkan kualitas tidur

Mengonsumsi buah anggur sebelum tidur akan dapat mengurangi insomnia. Hal ini dikarenakan terdapat zat melatonin serta rendah kalori, sehingga dapat membantu seseorang tertidur.

Menjaga Kesehatan otak

Kandungan resveratrol serta antioksidan dalam buah anggur bermanfaat untuk mengurangi kadar radikal bebas penyebab stress dalam tubuh. Zat resveratrol juga membantu meringankan penyakit Parkinson dan Alzheimer serta gangguan kognitif lainnya.