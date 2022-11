Mengenal Gangguan Kepribadian Ambang: Penyebab, Gejala hingga Cara Mengatasinya

PIKIRAN RAKYAT – Gangguan Kepribadian Ambang atau Borderline Personality Disorder adalah kondisi gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan ketidakstabilan suasana hati, citra diri, dan perilaku.

Bagi orang yang mengidap gangguan ini, biasanya akan merasakan kesulitan dalam hubungan interpersonal, rentan melukai diri sendiri, bahkan berpotensi melakukan percobaan bunuh diri.

Ketidakstabilan ini dapat mempengaruhi kehidupan keluarga, pekerjaan, dan lingkungan secara jangka panjang. Bahkan juga dapat mempengaruhi identitas individu.

Dikutip dari tulisan Christin Wibhowo mengenai Faktor Penyebab Kepribadian Ambang, terdapat pemberitaan di media massa mengenai wanita yang mengalami kebingungan, mereka mengeluh menjadi sering marah, mudah cemas, dan mudah curiga.

Penderita gangguan kepribadian ambang juga selalu merasa takut akan ditinggalkan oleh pasangan, teman, dan orang-orang di sekitarnya.

Mereka sering merasa bahwa dengan bunuh diri, semua masalah akan terselesaikan. Jika dilihat dalam DSM-IV (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), maka memang ada gangguan kerpibadian yang ditandai dengan ciri-ciri tersebut.

Seperti gangguan kesehatan mental lainnya, penyebab gangguan kepribadian ambang tidak sepenuhnya diketahui. Selain faktor lingkungan yang mungkin pernah terjadi dan menyebabkan rasa trauma yang besar, gangguan ini juga dapat dipicu oleh beberapa hal.