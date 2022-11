6 Manfaat Minyak Zaitun bagi Kesehatan Tubuh, Bisa Bantu Turunkan Berat Badan

PIKIRAN RAKYAT - Zaitun dengan nama ilmiah Olea Europaea adalah buah berwarna hijau dengan ukuran kecil yang tumbuh di negara Mediterania, seperti India, Arab, Afrika, hingga Asia. Pada dasarnya, buah batu ini memiliki rasa pahit yang kuat. Maka dari itu, banyak orang dijadikan sebagai acar.

Dalam islam zaitun dikenal sebagai obat dari segala penyakit. Olive oil atau Minyak zaitun mengandung berbagai macam vitamin seperti omega 9, omega 3, karbohidrat 0 gram, vitamin E, vitamin A, vitamin K, hingga mengandung zat antimikroba yang efektif dalam menangani virus, bakteri, dan jamur.

Yunani dan Spanyol merupakan negara dengan penikmat minyak zaitun terbanyak. Hasil riset menunjukkan bahwa, penduduk sana memiliki risiko serangan jantung dan kanker terendah di dunia bahkan berumur panjang.

Manfaat Minyak Zaitun Bagi Kesehatan Tubuh

Minyak zaitun juga dipercaya untuk membantu mencegah berbagai penyakit dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Ini dia daftarnya:

Kandungan senyawa yang terdapat dalam zaitun seperti fenol, tokoferol, sterol, pigan dan skualen memiliki peran penting dalam kesehatan dan dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Berikut manfaat minyak zaitun bagi kesehatan tubuh, di antaranya:

Menurunkan Risiko Serangan Kanker

Pada tahun 1993 sampai 1997, sebuah riset yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan, School of medicine University of East Anglia membuktikan dengan mengonsumsi minyak zaitun secara rutin dapat menurunkan risiko serangan kanker hingga 9 persen. Studi lain, The Archive of International Medicine menunjukkan minyak zaitun mengandung kadar tinggi asam lemak tidak jenuh yang dapat mengurangi risiko serangan kanker payudara.

Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh dalam sel-sel jaringan payudara. Penyakit ini rentan terjadi pada perempuan ketimbang laki-laki. Biasanya kanker menjalar di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak, hingga jaringan ikat pada payudara.

Selain itu, kandungan skualen pada minyak zaitun yang berperan sebagai interferon inducer atau meningkatkan jumlah aktivitas sel natural killer yang menyebabkan sel kanker mati.