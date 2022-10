PIKIRAN RAKYAT - Muhammad Ali merupakan sosok tak terlupakan di dunia olahraga tinju, dia menjadi salah satu tokoh petinju legendari yang telah menorehkan banyak prestasi selama karirnya.

Mengutip dari Britannica, Muhammad Ali adalah salah satu petinju terhebat sepanjang sejarah, orang pertama yang merebut kemenangan kejuaraan kelas berat dunia pada tiga kesempatan terpisah.

Tidak hanya sebagai petinju, di kalangan masyarakat Muhammad Ali dikenal karena sering menyampaikan pesan sosial tentang kebanggan kulit hitam dan perlawanan kulit hitam terhadap dominasi kulit putih saat itu.

Muhammad Ali merupakan petinju kelas dunia kelahiran 17 Januari 1942 di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Dia dikenal karena ciri khasnya di atas ring tinju dengan kecepatan gerak kaki yang luar biasa.

Memiliki kemampuan untuk menerima pukulan dan keberanian yang sangat kuat. Rekor sepanjang karirnya, Muhammad Ali telah mendapatkan penghargaan Most Expensive Boxing Memorabilia dan The Guinness World Record for the Most Heavyweight World Title Recaptures.

Meskipun berkarir di dunia tinju, Muhammad Ali sering mengungkapkan kata-kata mutiara yang penuh dengan motivasi. Ia mengatakan itu, terinspirasi dari kerasnya kehidupan di dunia tinju.

Berikut telah dirangkum kumpulan kata-kata bijak Muhammad Ali tentang kehidupan yang inspiratif dan penuh makna, seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Pelayanan kepada orang lain adalah sewa yang Anda bayarkan untuk kamar Anda di bumi ini.