Berapa Jumlah Protein yang Dibutuhkan dalam Sehari? Berikut Penjelasan Dokter

PIKIRAN RAKYAT - Berapa banyak protein yang kita butuhkan dalam sehari?

Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika makan dua kali lebih banyak daripada yang disarankan.

Diet tinggi protein adalah salah satu pendekatan kebugaran yang dipromosikan oleh banyak influencer.

Asupan protein tinggi secara populer dikaitkan dengan penurunan berat badan, pembentukan otot, perbaikan jaringan, dan menjadi lebih ramping secara keseluruhan.

Namun perlu diketahui ternyata makan terlalu banyak protein bisa menyulitkan ginjal untuk menyaring dan membersihkan darah.

Sebuah studi tahun 2020 yang diterbitkan dalam Journal of the American Society of Nephrology (JASN) mengungkapkan konsumsi rata-rata protein di AS hampir dua kali lipat, lebih banyak dari asupan harian yang direkomendasikan.

Apakah diet protein yang terlalu ketat berisiko memperburuk kesehatan ginjal?