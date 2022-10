6 Rekomendasi Menu Makan Malam Sederhana ala Ahli Nutrisi

PIKIRAN RAKYAT - Anda mungkin berpikir bahwa menyiapkan makan malam yang sehat dan lezat di rumah memiliki proses yang rumit.



Menurut ahli nutrisi Jillian Kubala, membuat makan malam sederhana tidak memerlukan teknik memasak yang sulit.



Berikut adalah 6 resep makan malam sederhana ala Jillian Kubala dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Healthline.

1. Ubi jalar isi



Ubi jalar sarat dengan nutrisi bermanfaat seperti beta karoten, vitamin C, kalium, dan serat.



Panggang ubi jalar utuh, lalu isi dengan bahan-bahan lain seperti tumis sayuran, kacang-kacangan, ayam, dan keju.



Contoh resep: kentang isi ayam, kentang isi taco, ubi jalar isi sayuran, dan ubi jalar panggang.



2. Oatmeal



Oatmeal terbuat dari gandum yang termasuk biji-bijian. Biji-bijian mengandung serat dan nutrisi lain seperti magnesium.



Studi telah menemukan bahwa diet kaya biji-bijian terkait dengan risiko yang lebih rendah dari beberapa kondisi kesehatan, termasuk kanker usus besar, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2.



Contoh resep: Gandum dengan ayam Thailand, gandum butir salmon dengan saus lemon Tahini.



3. Frittata isi sayuran



Beberapa sayuran favorit saya untuk digunakan dalam frittatas termasuk asparagus, bayam, ubi jalar, zucchini, bawang, kuntum brokoli, jamur, dan tomat.



Anda juga dapat menambahkan bahan-bahan seperti keju, bumbu, rempah-rempah, atau pesto untuk memberikan rasa ekstra pada frittata Anda.



Contoh resep: Frittata sayuran, upayam brokoli keju lada frittata, frittata jamur dengan cheddar, bawang, dan kacang polong.

4. Salad



Masukkan banyak protein, lemak sehat, dan serat pada salad. Buatlah dari sayuran favoritmu seperti bayam, sayuran, atau kangkung.



Kemudian tambahkan yang lain seperti paprika, mentimun, wortel, brokoli, atau bawang merah untuk meningkatkan kandungan seratnya.



Lalu pilih sumber protein seperti ayam bakar, udang, salmon, atau telur rebus. Tambahkan juga sumber karbohidrat kaya serat, seperti kacang atau ubi panggang.



Contoh resep: Salad shawarma ayam dengan saus Tahini, salad salmon, salad daging cincang.



5. Pasta beras merah



Tambahkan pasta beras merah dengan sumber protein misalnya dada ayam, ayam giling, atau buncis.



Jangan lupa untuk tambahkan sayuran seperti bayam atau brokoli. Lalu, pilih saus seperti pesto, marinara, atau minyak zaitun.



Contoh resep: Pasta ayam brokoli, Salad pasta buncis panggang, mie zucchini dengan topping ayam dan bakso bayam.



6. Sup hangat



Sup hangat banyak disukai orang. Contoh resep: Sup kacang, sup ayam kari.



Itu adalah 6 resep makan malam sederhana ala Jillian Kubala.***