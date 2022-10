20 Quotes Nelson Mandela tentang Kemanusiaan Paling Terkenal, Penuh Makna, dan Inspiratif

PIKIRAN RAKYAT - Nelson Mandela dikenal sebagai bapak bangsa Afrika Selatan sekaligus nasionalis, revolusioner, dan presiden kulit hitam negara tersebut yang memimpin sejak 1994 hingga 1999.

Lahir pada 1918, Mandela terlibat dalam protes terhadap kebijakan rasis pemerintah Afrika Selatan ketika usianya masih dua puluhan tahun.

Tak hanya itu, ia juga dikenal telah menghabiskan 27 tahun di penjara karena pelanggaran politik.

Dia menjadi tokoh yang berhasil memimpin perlawanan terhadap kebijakan Apartheid Afrika Selatan pada abad ke-20 hingga membuat dia ditahan di penjara Robben Island.

Meski begitu, dia merupakan pemenang Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1993 karena telah memimpin transisi dari politik apartheid ke demokrasi multiras.

Semasa hidupnya, Nelson Mandela telah menulis banyak buku dan beberapa yang terkenal termasuk I Am Prepared to Die (1986), No Easy Walk to Freedom (1965), The Struggle Is My Life (1978), dan masih banyak lagi.

Sebagai seorang yang dikenal mampu menghadirkan perdamaian di tengah konflik saat itu, Nelson Mandela memiliki banyak kata-kata bijak yang dia selipkan dalam karya-karyanya.

Berikut telah disajikan 25 Qoutes Nelson Mandela tentang kemanusian paling terkenal dan penuh makna, dikutip dari berbagai sumber: