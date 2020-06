Peneliti Eropa Ungkap Covid-19 Bisa Jadi Lebih Parah Jika Diderita Pemilik Golongan Darah A

PIKIRAN RAKYAT - Pada saat ini, para peneliti dari berbagai negara masih meneliti lebih lanjut mengenai Covid-19.

Penelitian menyebutkan, ada kaitan mengenai Covid-19 dengan golongan darah.

Ada golongan darah tertentu yang disebut peneliti ternyata lebih rentan dengan risiko berbahaya virus corona.

Diketahu bahwa orang dengan pemilik darah tipe A, dia akan memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi Covid-19 serta bisa mengembangkan gejala virus ini lebih buruk.

Hal ini telah dipublikasikan oleh para peneliti Eropa dalam The New England Journal of Medicine pada Rabu, 17 Juni 2020.

Pada puncak epidemi di Eropa, para peneliti menganalisis gen lebih dari 4.000 orang untuk mencari variasi yang umum pada mereka yang terinfeksi dengan virus corona dan mengembangkan Covid-19 yang parah.

Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, sekelompok varian gen yang terlibat dengan respon imun lebih umum pada orang dengan Covid-19 yang parah. Gen-gen ini juga terlibat dengan protein permukaan sel yang disebut ACE2 yang digunakan coronavirus untuk masuk dan menginfeksi sel-sel dalam tubuh.