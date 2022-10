Rendahnya Kesadaran Sebabkan 1 Miliar Orang Alami Gangguan Penglihatan, 55 Persennya Perempuan

PIKIRAN RAKYAT - Menjaga kesehatan penglihatan menjadi suatu hal yang penting. Jangan sampai masalah penglihatan mengganggu aktivitas keseharian meski hal tersebut ada di katagori ringan.

Studi International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) menyebutkan ada 1,1 miliar orang di dunia mengalami kehilangan kemampuan penglihatan.

Tingkat keparahannya mulai dari ringan, berat, hingga kebutaan total, demikian menurut penelitian 2020 lalu.

Dari jumlah prevalensi gangguan penglihatan tersebut, ternyata 55 persen penderita masalah penglihatan ini adalah kaum hawa.

Perempuan banyak mengalami gangguan penglihatan di antaranya karena hambatan yang dihadapi untuk mengakses layanan dasar perawatan kesehatan mata.

Termasuk di antaranya biaya, ketidakmampuan untuk bepergian, kurangnya dukungan sosial, dan terbatasnya akses ke informasi dan sumber daya.

Sementara itu survei Hello Health tahun 2021 menunjukkan 45 persen masyarakat Indonesia belum pernah memeriksakan matanya.

Dari jumlah tersebut, 49 persen baru merasakan urgensi untuk melakukan pemeriksaan bila mulai mengalami penglihatan yang rabun.