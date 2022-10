Pankreas Bionik Membuat Penanganan Diabetes Tipe 1 Menjadi Lebih Mudah, Simak Penjelasan Ahli

PIKIRAN RAKYAT - Para peneliti menyatakan mesin pankreas bionik yang baru-baru ini dikembangkan dapat membantu penderita diabetes tipe 1 untuk dapat mengontrol kadar gula darah mereka.

Peneliti juga mencatat bahwa teknologi baru ini memungkinkan orang dengan diabetes tipe 1 untuk mengurangi proses tusukan jari setiap hari untuk mengukur kadar gula darah serta harus mengoperasikan pompa insulin.

Para ahli menambahkan juga bahwa orang dapat mengelola diabetes tipe 1 dengan olahraga teratur dan diet sehat yang sadar konsumsi karbohidrat.

Orang dengan diabetes tipe 1 yang menggunakan pankreas bionik memiliki stabilitas gula darah yang lebih besar daripada mereka yang menggunakan metode pengiriman insulin biasa.

Itu menurut sebuah penelitian yang didanai oleh National Institute of Diabetes and Kidney Digestive and Diseases (NIDDK) dan diterbitkan dalam New England Journal of Medicine.

Uji coba berlangsung 13 minggu dan dilakukan di 16 lokasi klinis di seluruh Amerika Serikat.

Ada 326 peserta, dengan rentang usia 6 hingga 79 tahun. Semuanya menderita diabetes tipe 1 dan telah menggunakan insulin setidaknya selama satu tahun.

“Uji coba 13 minggu jangka panjang yang relatif memberikan bukti yang meyakinkan bahwa pankreas bionik efektif dan aman untuk mengelola diabetes tipe 1,” kata Dr. Qin Yang, direktur medis di Pusat Diabetes Kesehatan UCI di California.