Studi Uraikan Hubungan Biji-bijian Asli dan Olahan dengan Risiko Penyakit Jantung

PIKIRAN RAKYAT - Biji-bijian memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Meski begitu, Anda harus tepat dan jeli saat memilihnya.

Studi baru menemukan bahwa mengonsumsi biji-bijian olahan dapat membantu menekan risiko penyakit jantung koroner.

Namun, memakan lebih banyak biji-bijian tampaknya memiliki efek sebaliknya.

Biji-bijian olahan memiliki banyak kandungan nutrisi yang dihilangkan selama proses pemurnian. Ahli gizi mengatakan bahwa nutrisi yang dihilangkan akan membuat manfaatnya berkurang terutama bagian seratnya yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung.

Sebuah studi baru yang dipresentasikan baru-baru ini di American College of Cardiology Middle East 2022 Together With the 13th Emirates Cardiac Society Congress menunjukkan bahwa makan lebih banyak biji-bijian olahan dikaitkan dengan risiko lebih besar untuk penyakit jantung.

Penyakit jantung koroner ditandai dengan berkurangnya aliran darah ke otot jantung karena penumpukan plak aterosklerotik di arteri.

Namun studi ini dianggap prematur. Penelitian kala itu hanya melibatkan wanita berusia 55 tahun dan pria berusia 65 tahun.