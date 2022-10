Destinasi Liburan Menyenangkan di Daerah Pancawati Bogor

PIKIRAN RAKYAT - Bagi warga Jakarta yang dipenuhi dengan mobilitas yang sangat tinggi, liburan adalah hal yang paling ditunggu-tunggu di saat sedang liburan. Ada banyak alternatif liburan anda bersama keluarga yang berada di luar area Jakarta. Pilihan utama warga Jakarta kebanyak menuju arah ke Bandung, Bogor, Puncak, ataupun Sentul.

Untuk itu Waringin Hospitality Hotel Group menghadirkan salah satu alternatif liburan bagi anda di daerah Pancawati, Bogor.

Berada di Jl. Pasar Cikereteg KM 3.5 Pancawati, Caringin, Bogor Barat, dikelilingi oleh banyak nya tempat wisata dan dengan nuansa pegunungan dengan udara yang dingin, dan banyak sekali pepohonan hijau serta di sini juga menjual beraneka ragam tanaman hias yang menarik, sehingga menjadikan hotel ini menjadi pilihan utama berlibur terutama bagi masyarakat perkotaan yang ingin mencari suasana lain yang nyaman dan tenang.

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality.

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality adalah resort hotel yang sangat strategis dengan tempat wisata dan memiliki panorama yang indah dengan konsep resort yang menyatu dengan nuansa alam yang asri, sejuk, dan bergaya seperti di pulau bali. Dilengkapi dengan 15 tipe kamar yang dapat disesuikan dengan kebutuhan anda, 3 meeting room, 2 kolam renang, karaoke room, camp fire, restaurant, billiard, juga bisa disiapkan area outbond untuk team gathering serta wedding outdoor.

Ada beragam destinasi wisata yang dapat anda kunjungi yang tidak jauh dari The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality, anda bisa mengunjungi salah satu tempat wisata baru The Farm Pancawati Bogor yang hanya berjarak 22 menit dari hotel, banyak aktifitas seru dan wahana menarik di sana.

Apabila anda ingin melihat suasana sawah yang indah, asri, dan mempesona anda dan keluarga juga dapat coba berkunjung ke Buper Tegal Batu dengan jarak sekitar 32 menit dari hotel. Bagi anda yang menginginkan pertualangan menantang, anda bisa mengunjungi Air Terjun Cikaracak yang berjarak sekitar 45 menit dari hotel, curug ini terletak di kaki Gunung Gede Pangrango. Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata keluarga yang menarik untuk dapat anda coba nantinya.

Dapatkan promo menarik yang sayang untuk anda lewatkan, follow akun Instagram kami di @thevillageresortbywh , anda juga bisa booking melalui WA kami di 081213971627 atau no tlp di 0251-8293094, atau bisa juga melalui website kami di www.waringinhospitality.com.***