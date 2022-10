Mencegah Risiko Kanker Payudara

PIKIRAN RAKYAT - Berdasarkan catatan Badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO), kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di seluruh dunia. Kematian akibat kanker di dunia diperkirakan akan terus meningkat hingga lebih dari 13,1 juta pada tahun 2030 mendatang.

Sedangkan di Indonesia, menurut laporan Global Burden of Cancer Study (Globocan) dari World Health Organization (WHO), juga tak luput dari serangan kanker ini. Dengan berpenduduk sebanyak 273 juta orang yang merupakan negara terpadat no. 4 di dunia, jumlah kematian akibat kanker di Indonesia mencapai 234.511 orang pada tahun 2020.