InterContinental Bandung Dago Gelar Giving for Good bersama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Sejak pertama kali hadir di tahun 2018, Giving for Good menjadi salah satu bentuk kegiatan CSR dari InterContinental Hotel Groups (IHG). Pada tahun ini, InterContinental Bandung Dago Pakar telah menggelar acara Giving for Good bersama dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia-Bandung (YKAKI).

Acara Giving for Good ini telah berlangsung pada tanggal 23 September 2022 bertepat di InterContinental Bandung Dago Pakar Bandung dan di ikuti oleh anak-anak dari YKAKI Kami berharap dengan adanya Giving for Good tahun ini bersama dengan YKAKI dapat menjadi kegiatan yang positif dan sejalan dengan tujuan utama True Hospitality for Good untuk membantu meningkatkan kehidupan orang diseluruh dunia.

Sejak pertama kali di luncurkan pada tahun 2018, Giving for Good InterContinental Hotel Groups (IHG) telah memberikan tindakan kebaikan di hampir 350.000 komunitas di seluruh dunia. Mengenal Giving for Good lebih jauh, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen IHG dalam memberikan kontribusi yang positif dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik serta menunjukan kepada dunia khususnya semua IHG apa arti dari True Hospitality for Good. Melalui Giving for Good tujuan dari True Hospitality for Good dapat kita implementasikan bersama-sama dalam membantu meningkatkan kehidupan manusia diseluruh dunia.

Sejalan dengan tujuan tersebut, InterContinental Bandung Dago Pakar telah menggelar acara Giving for Good sebagai salah satu bentuk dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun ini bersama dengan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia-Bandung (YKAKI). Sekilas mengenai komunitas ini, YKAKI adalah komunitas rumah singgah bagi anak-anak penderita kanker dimana anak-anak yang tergabung dalam komunitas YKAKI berasal dari daerah Bandung dan berbagai daerah di Jawa Barat, YKAKI juga dapat menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga pasien kanker yang sedang menjalani proses pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau Rumah Sakit Mata Cicendo.

Kami memilih YKAKI sebagai penerima Giving for Good tahun ini dengan alasan, kami ingin memberikan kegiatan yang positif dengan berbagi kebaikan dengan mereka yang tetap memiliki semangat untuk menjalani kehidupannya, meskipun dengan jalan yang tidak mudah. Kegiatan ini juga sekaligus untuk mengingatkan kami kepada rasa bersyukur yang sesungguhnya. Acara Giving for Good ini telah berlangsung pada tanggal 23 September 2022 bertepat di InterContinental Bandung Dago Pakar dan di ikuti oleh anak-anak dari komunitas YKAKI.

Berbagai kegiatan mewarnai acara Giving for Good tahun ini, diawali dengan penyambutan komunitas YKAKI oleh InterContinental Bandung Dago Pakar. Mereka kemudian mendapat ice cream yang manis sebagai welcome drink dari InterContinental Bandung Dago Pakar.

Setelah menyambut komunitas YKAKI, kemudian kami mengajak anak-anak dari komunitas YKAKI untuk bersenang-senang dengan bermain. Kami menyediakan berbagai kegiatan recreational activities yang banyak di senangi oleh anak-anak, salah satunya adalah bermain di area Putting Green dengan berbagai fasilitas bermain seperti bouncing castle, ditemani dengan kelinci yang lucu. Kami juga mengajak mereka untuk mengikuti cooking class yang di isi dengan kegiatan menghias cupcakes dan membuat sandwich. Ketika bermain, kami melihat wajah anak-anak dari penderita kanker yang tampak ceria di tengah-tengah masa pengobatannya.