150 Menit Berolahraga Selama Seminggu Ternyata Dapat Mengurangi Risiko Kematian, Begini Kata Peneliti

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah penelitian dan studi ekstensif telah menemukan riset bahwa berolahraga selama 150 menit atau 2,5 jam selama seminggu bisa mengurangi risiko kematian.

Hasil riset ini dilakukan oleh lebih dari 116.00 orang dan sudah dipelajari hampir lebih dari 30 tahun.

Rata-rata peserta berasal dari institusi Kajian Kesehatan Perawat dan Kajian Lanjutan Tenaga Kesehatan (1998-2018). Mereka semua diminta untuk menjawab kuesioner yang diberikan dengan laporan diri yang rinci dan lengkap mengenai aktivitas fisik.

Sesuai dengan sumber yang pernah dilansir dari laman Times of India, Senin, 26 September 2022, yakni studi penelitian tersebut berjudul LongTerm Leisure-Time Physical Activity Intensity and All-Cause-Specific Mortality: A Prospective Cohort of US Adults.

Studi penelitian yang sudah diterbitkan pada bulan Juli 2022 ini yaitu, jurnal ilmiah yang pernah diterbitkan oleh Lippincott Williams and Wilkins untuk Asosiasi jantung Amerika.

Wajib diketahui bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia dan sudah merenggut nyawa hingga 30 persen kematian.

Para peneliti sudah menemukan bahwa aktivitas fisik seperti olahraga, yakni lari, jogging, sit up, back up, dan sebagainya bisa mengurangi risiko semua penyebab kematian pada seseorang.

Studi penelitian yang dilakukan tersebut sudah pernah melakukan uji coba melihat penurunan risiko kematian pada orang-orang yang pernah melakukan aktivitas fisik olahraga yang sudah dijelaskan di atas tadi.