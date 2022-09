Hati-Hati! Ini 5 Gejala Awal Silent Stroke yang Sering Disepelekan

PIKIRAN RAKYAT - Orang yang menderita penyakit silent stroke biasanya tidak mengetahui mereka mengalami penyakit tersebut.

Menurut Profesor di Harvard Medical School dan direktur Layanan Stroke RS Massachusetts, Karen Furie, Silent stroke merupakan penyakit yang tidak menunjukkan gejala umum.

Penyakit ini diderita setidaknya sepertiga dari orang di atas usia 70 tahun.

Jenis stroke ini dapat membuat pembuluh darah tersumbat dan jaringan yang disuplai oleh pembuluh itu bisa mati.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Eat This Not That, berikut lima gejala silent stroke.

1. Masalah Kognitif

Ahli saraf Dr. Shazam Hussain mengatakan jika silent stroke sudah parah dan numpuk akan berpengaruh pada ingatan dan pemikiran.

2. Kecanggungan