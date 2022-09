Jangan Terjebak! Kenali Obsessive Love Disorder dan Terapi yang Bisa Dilakukan

PIKIRAN RAKYAT - Obsessive Love Disorder (OLD) merupakan suatu kondisi saat Anda menjadi terobsesi kepada seseorang yang Anda cintai.

Anda ingin melindungi orang tersebut dan bahkan mengatur segala hal yang dilakukan oleh orang yang Anda cintai.

Obsessive Love Disorder didiagnosis dengan evaluasi menyeluruh dari psikiater atau profesional kesehatan mental lainnya.

Pertama, mereka akan mewawancarai Anda dengan mengajukan pertanyaan tentang gejala serta hubungan Anda.

Para ahli juga akan bertanya terkait tentang keluarga Anda dan riwayat penyakit kesehatan mental yang dalam keluarga.

Diagnosis medis dari dokter utama Anda mungkin juga diperlukan untuk menyingkirkan penyebab lain.

Karena OLD berhubungan dengan gangguan kesehatan mental lainnya yang diklasifikasikan pada American Psychological Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Perawatan yang tepat pada gangguan ini tergantung pada penyebab yang mendasarinya, namun biasanya disertai dengan kombinasi obat dan psikoterapi.