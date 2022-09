3 Tips Kerja Efektif agar Tak Menunda Pekerjaan, Salah Satunya Pakai Metode ABCDE

PIKIRAN RAKYAT - Sering kita lihat para karyawan yang menunda-nunda pekerjaan sampai akhirnya pekerjaannya tidak selesai tepat waktu.

Dalam sehari, pasti mereka punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan.

Namun, sayangnya waktu yang dimiliki terbatas. Kita hanya punya 24 jam dalam sehari.

Oleh karena itu, bagaimana caranya bisa memaksimalkan waktu terbatas itu untuk mengerjakan banyak hal dan hasilnya tetap optimal?

Nah, menurut buku Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time karya Brian Tracy, simak 3 tips kerja efektif yang bisa langsung dilakukan:

1. Breakdown Pekerjaan Sesuai Prioritas dan Tingkat Kesulitan

Yang harus dilakukan pertama kali adalah menuliskan apa saja yang perlu dilakukan di hari itu.

Menurut Brian Tracy, semakin sulit pekerjaan, maka semakin besar kemungkinan kita akan menundanya.