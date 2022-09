Burn Out Adalah Salah Satu Penyebab Mudah Marah, Ini Ciri dan Cara Mengatasinya

PIKIRAN RAKYAT – Pernahkah kamu merasa sangat ambisius bekerja mencapai target, dan sangat bersemangat, tetapi semakin lama kamu malah merasa stres, tidak berdaya, kehilangan semangat, lelah fisik, mental, emosional, bahkan sampai putus asa?

Hati-hati kondisi yang sedang dialami tersebut merupakan tanda burn out. Apa itu burn out? Simak penjelasannya sebagai berikut!

Burn out adalah kondisi kelelahan emosional, fisik dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan.

Kondisi tersebut membuat seseorang menjadi kewalahan, kelelahan secara emosional, dan rasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab keseharian.

Saat stres berlanjut, orang yang brun out bisa kehilangan minat dan motivasi, seperti yang dilansir dari Help Guide.

Menurut WHO dalam klasifikasi ICD 11 atau International Statistical Classification of Diseases, burn out adalah sindrom atau sekumpulan gejala yang berasal dari tempat kerja yang tidak di-manage dengan baik.

Berikut merupakan ciri-ciri dari burn out, yang dilansir dari alodokter yaitu :