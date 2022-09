Hati-Hati! Konsumsi Anggur Ternyata Bahaya Jika Ditambahkan ke Western Diet, Begini Penjelasannya

PIKIRAN RAKYAT – Makan-makanan yang berasal dari sumber makanan utuh, termasuk buah-buahan, sayuran, dan makanan non-olahan lainnya memiliki dampak positif bagi kesehatan tubuh.

Sebuah studi mengungkapkan, mengonsumsi buah anggur memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan dan kematian, terutama ketika ditambahkan ke Western diet yang tinggi akan lemak.

Peneliti menunjukkan bahwa menambahkan dua cangkir anggur per hari ke dalam Western diet yang tinggi akan lemak bisa menyebabkan penurunan penyakit liver.

Penyakit liver dapat menyebabkan sirosis hati dan akhirnya menyebabkan kanker hati.

Sebuah studi menemukan anggur meja memiliki peran penting dalam mengurangi risiko sakit liver dan gejala-gejala lain yang bisa mematikan.

John Pezzuto, profesor farmasi dari Western New England University College of Pharmacy and Health Sciences mengatakan bahwa penelitiannya makan anggur dapat membantu mengimbangi beberapa efek dari Western diet yang tinggi akan lemak.

“Pertama, umur meningkat, yang menunjukkan respons seluruh tubuh global,” katanya, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Healthline.

