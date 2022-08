Mengenal Hiperpigmentasi, Bercak Gelap pada Kulit Menurut Penelitian

PIKIRAN RAKYAT- Hiperpigmentasi merupakan kondisi munculnya bercak gelap pada kulit. Penyebabnya bisa bermacam-macam.

Definisi lain dari Hiperpigmentasi adalah suatu kondisi di mana bercak kulit menjadi lebih gelap dari warna kulit normal di sekitarnya.

Penggelapan ini terjadi ketika kelebihan melanin, pigmen coklat yang menghasilkan warna kulit normal, membentuk endapan di kulit.

Ini dapat mempengaruhi orang-orang dari semua jenis kulit. Beberapa obat dan kondisi kesehatan tertentu juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi.

Menurut sebuah laporan oleh Pusat Informasi Bioteknologi Nasional, orang Asia dan India dilaporkan lebih rentan terhadap gangguan pigmentasi daripada kelompok manusia lainnya.

Prevalensi hiperpigmentasi pada Wanita India adalah 50% dengan lingkaran hitam sedang sampai parah pada kelopak mata atas dan meningkat seiring bertambahnya usia.

Penting untuk mengetahui penyebab, gejala, dan pengobatan hiperpigmentasi.

Dr. Smitha Bhoir Patil, Consulting Homeopath and Nutritionist and Founder of Peachtree Clinic, memberikan informasi mengenai Hiperpigmentasi dalam postingan Instagram terbarunya.