Ada Promo September Hepi & Ceria di The Village Resort Bogor by WH

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki bulan September di tahun 2022 kali ini The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality menawarkan berbagai promo menarik yang bisa anda dapatkan. The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality memiliki konsep resort dengan kamar villa, dengan nuansa alam yang asri, sejuk, dan bergaya seperti di pulau bali yang eksotis.

Berada di Jl. Pasar Cikereteg KM 3.5 Pancawati Caringin, Bogor Barat, dikelilingi oleh nuansa pegunungan dengan udara yang dingin, dan banyak sekali pepohonan dan tanaman hias lainnya, sehingga menjadikan hotel ini menjadi pilihan yang utama berlibur terutama bagi masyarakat perkotaan yang ingin mencari suasana lain yang nyaman dan tenang .

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality telah menawarkan promo SEPTIA (September Hepi dan Ceria) promo tersebut meliputi banyak pilihan promo menarik seperti paket kamar dengan harga mulai dari Rp 498.000, harga tersebut sudah termasuk menginap di Puri Khayangan dengan kapasitas 4 orang dengan sarapan pagi untuk 4 orang dan juga bebas akses kolam renang.

Juga ada promo makanan “Bar Bar Combo”, paket cemilan untuk ber-4 hanya dengan harga Rp 78.000 saja. Anda juga dapat menikmati segarnya minuman special di bulan September ini “Splash Watermelon” hanya dengan Rp 27.000.

The Village Resort Bogor by Waringin Hospitality bisa menjadi solusi yang tepat, lokasi yang tidak terlau jauh dari Jakarta hanya sekitar 90 menit saja.

The Village Resort Bogor By Waringin Hospitality juga menyediakan ruangan untuk kebutuhan anda seperti acara meeting, ulang tahun, arisan, tunangan, pernikahan, launching produk, wisuda, dan sosial event lain nya.

Untuk Informasi dan reservasi anda dapat langsung menghubungi melalui WA kami di : 0812 1397 1627 atau telp 0251-8293094. Follow juga akun Instagram kami di @thevillageresortbywh , untuk pemesanan online dengan harga terbaik anda bisa berkunjung ke www.waringinhospitality.com.***