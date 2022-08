Apa Itu FOMO? Simak Arti dan Cara Mengatasinya

PIKIRAN RAKYAT - The Fear of Missing Out (FOMO) adalah gejala emosional yang menganggap orang lain hidup lebih baik dan lebih memuaskan.

FOMO sering menyebabkan perasaan tidak nyaman, tidak puas, depresi, dan stres.

FOMO mendorong Anda untuk harus mengikuti arus tren yang viral di media sosial karena tidak ketinggalan.

Lalu, bagaimana cara mengatasinya?

Sebuah studi di Computers in Human Behavior menampilkan serangkaian pernyataan kekhawatiran orang-orang akan FOMO.

Lalu meminta para peserta untuk menilai diri mereka sendiri dari satu hingga lima tentang seberapa baik pernyataan tersebut berkorelasi dengan kehidupan mereka sendiri.

Studi ini menemukan bahwa tiga perempat responden (kebanyakan mahasiswa usia kuliah) mengalami FOMO. Mereka yang mendapat skor lebih tinggi lebih mungkin melaporkan kepuasan hidup yang lebih rendah dan menggunakan media sosial segera sebelum dan sesudah tidur, selama makan dan kelas, dan terlibat dalam perilaku berbahaya seperti mengirim pesan teks saat mengemudi.

Menilik kasus ini kita dapat mengetahui bahwa kita belum dapat sepenuhnya memahami bagaimana teknologi baru mempengaruhi bagaimana kita bersikap.

Oleh karena itu, terserah kepada kita sebagai pengguna untuk mencari tahu di mana, kapan, dan seberapa sering menggunakan gawai dan layanan media sosial.