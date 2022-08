Jurnal Internasional Tayangkan Hasil Uji Klinis Vaksin Nusantara, Tim Dokter Terawan: Indonesia Pantas Bangga

PIKIRAN RAKYAT – Jurnal medis internasional bernama Human Vaccines and Immunotherapeutics memuat artikel mengenai uji klinis Vaksin Nusantara.

Vaksin Nusantara merupakan vaksin yang diinisiasi oleh Letjen TNI (Purn) Terawan Agus Putranto.

Dari laman Antara, salah satu anggota tim Komunikasi Terawan yang bernama Andi mengatakan bahwa artikel tersebut terbit pada 26 Agustus 2022.

Artikel itu memiliki judul A personal Covid-19 dendritic cell vaccine made at point-of-care: Feasibility, safety, and antigen specific cellular immune responses.

Artikel yang memuat perihal Vaksin Nusantara itu merupakan artikel kedua yang dimuat di jurnal medis internasional.

Sebelumnya, artikel dengan judul Dendritic cell vaccine as a potential strategy to end the Covid-19 pandemic. Why should it be Ex Vivo? pada tanggal 26 Mei 2022, telah dimuat di jurnal yang sama.

“Dokter Terawan berharap artikel itu bisa menjadi rujukan bagi para peneliti,” kata Andi.

Dalam artikel terbaru tersebut disebutkan bahwa tujuan dari penelitian Vaksin Nusantara adalah untuk menetapkan kelayakannya.